Sanità: “Pagare vecchio ticket, vedere cammello”

I deficit della sanità ha indotto le Asl ha richiedere, a chi non lo aveva fatto, il pagamento dei vecchi ticket. Sembra che, almeno in alcuni casi, abbia proceduto anche con chi ha diritto all’esenzione per particolari patologie croniche. Cifre anche da capogiro che occorre pagare per non finire davanti al giudice di Pace; c’è chi per farlo deve ricorrere a prestiti.

Secondo una voce insistente, chi non ha pagato il vecchio ticket potrebbe vedersi negare la prenotazione per una nuova visita. Come dire “pagare moneta vedere cammello”, Ma la voce resta tale perché è impossibile non erogare una prestazione sanitaria. E la Asl comunque dovrebbe chiarirlo. (m.m.)

