Savona. Anche la Polizia di Stato presente alla manifestazione sportiva savonese della Family run. Nel pomeriggio di oggi numerosi gli agenti che hanno mostrato alla cittadinanza i loro mezzi, tra cui l’auto Lamborghini utilizzata per i servizi di emergenza.

Ma non solo. In esposizione anche la motocicletta, messa a disposizione in via eccezionale per i più piccoli che hanno voluto farsi immortalare sulla due ruote vicino ai poliziotti.

