Una targa e tanti appuntamenti per ricordare il bibliotecario Francesco Langella

Genova. In ricordo di Francesco Langella, il “bibliotecario con barba e baffi”, scomparso pochi mesi fa, la biblioteca De Amicis e il sistema bibliotecario urbano promuovono l’iniziativa Tutti a bordo con Francesco!: una settimana di eventi in collaborazione con AIB Liguria, Nati per Leggere Liguria e il gruppo di lettrici volontarie Mileggiamé.

Sabato 23 novembre, in sala Luzzati, si terranno una serie di approfondimenti rivolti a insegnanti, educatori, bibliotecari e chiunque sia interessato al tema della lettura ad alta voce: con “Barba, baffi e libertà“, il gruppo territoriale genovese di MCE (Movimento Cooperazione Educativa) ripercorrerà la vita di Langella, tra impegno civile e passioni, attraverso interventi, racconti e laboratori aperti a tutti (iscrizioni a questo link).

» leggi tutto su www.genova24.it