Violenza sulle donne, l’Arma dei Carabinieri di Savona in prima linea anche per la sensibilizzazione

Savona. In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che ricorre annualmente il 25 novembre, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, nell’ambito di un’iniziativa del Comando Legione Carabinieri Liguria che vede interessati tutti i Comandi Provinciali dell’Arma ligure, ha promosso una campagna educativa e di sensibilizzazione per il contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne.

Un progetto che ha visto interagire i Carabinieri di Savona e gli studenti della Classe 5 R del Liceo Artistico “A. Martini”, dapprima con incontri di approfondimento sul tema e poi con la realizzazione di “disegni-manifesto” contro la violenza sulle donne, con l’obiettivo di contribuire a costruire una cultura del rispetto e di sensibilizzare la comunità sul grave problema della violenza di genere, attraverso le espressioni creative delle nuove generazioni.

I lavori degli studenti, ricorda il Comandante Provinciale Colonnello Vincenzo Barbanera, “riflettono le diverse sfaccettature di un tema doloroso ma fondamentale: dalla sofferenza per la violenza fisica e psichica subita, al coraggio e alla richiesta di aiuto, dalla denuncia all’affidamento alla rete antiviolenza e alle Istituzioni”. Ogni disegno è il risultato di un percorso di riflessione e sensibilizzazione avviato in classe, con il supporto dei docenti e dei Carabinieri, che hanno guidato gli studenti in un viaggio di consapevolezza sull’importanza del rispetto, dell’uguaglianza, della lotta contro ogni forma di abuso, nonché della necessità di lavorare in rete, permettendo loro di esplorare un tema sociale cruciale in modo creativo.

Non poteva mancare nelle diverse tavole, accanto allo slogan dell’Arma #possiamoaiutarvi, il richiamo al numero 1522 – numero Antiviolenza e Antistalking promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per chiedere aiuto o sostegno per le vittime – e il numero 112 – “Numero Unico di Emergenza” delle Forze dell’Ordine.

