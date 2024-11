A Finalborgo Auditorium Destefanis gremito per il concerto-teatro “L’arroganza del pisello” di Ars Populi

Finale Ligure. Un Auditorium Destefanis di Finale Ligure gremito di persone entusiaste ha fatto da cornice al concerto-teatro L’arroganza del pisello di Ars Populi. La band genovese, con questo spettacolo, sta riscuotendo ovunque un successo straordinario. L’evento, organizzato dal Comune di Finale Ligure, è stato pensato per celebrare la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

Lo spettacolo, recentemente selezionato dal Ministero della Cultura italiano nell’ambito del progetto Cultura vs Disagio, darà vita a un libro musicale con i testi e QR code dei brani del nuovo CD. La performance propone musiche originali, inserti teatrali e proiezioni che affrontano temi come la mascolinità, l’inclusività, la parità di genere e la violenza sulle donne, in un modo originale e, a tratti, divertente. Nato nel 2022, lo spettacolo è già alla ventiduesima rappresentazione in Italia e continuerà ad essere messo in scena anche nel 2025.

» leggi tutto su www.ivg.it