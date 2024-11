Calcio/ Il Sestri rimonta due volte il Milan Futuro. Traversa di Conti nel recupero

La sfida salvezza tra Milan Futuro e Sestri Levante finisce 2-2: i Corsari dopo il passo falso in casa contro il Rimini tornano a muovere la classifica grazie ai gol realizzati da Durmush e Parravicini.

Dopo 5 minuti la formaione allenata da Bonera va in vantaggio con Zeroli di testa ma il Sestri non demorda e al 30′ pareggia con Durmush bravo a superare Torriani e riportare la gara in parità. Passano però 8 minuti e i èadroni di casa tornano in vantaggio ancora con Zeroli: stavolta la rete avviene su calcio di rigore concesso per fallo di mano.

