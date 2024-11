Calcio/ Palermo – Samp 1-1: un punto che serve a poco. Silvestri sugli scudi

La Sampdoria doveva dare una risposta dopo la sconfitta a Pisa e a Palermo, seppur a sprazzi, c’è stata: finisce 1-1 con il ritorno al gol di Tutino ex di turno. Sottil cambia modulo puntando sul 4-2-3-1 con Venuti al posto dell’infortunato Bereszynski, Bellemo in mezzo con Yepes inizialmente in panchina e dietro a La Gumina il trio Akinsamiro, Tutino e Pedrola che torna dopo tanto tempo titolare.

Passano appena 26 secondi e Sottil deve effettuare il primo cambio per l’infortunio a Romagnoli costretto a lasciare il campo a braccia: al suo posto spazio a Ferrari. Il Palermo cresce alla distanza e al 18’ Di Francesco tenta la conclusione, palla fuori. Tra il 21’ e il 24’ ancora due occasioni, prima con Ranocchia che sfiora l’incrocio dei pali e poi con Henry che di testa manda sopra la traversa. Lo stesso attaccante ci prova ancora al 31’ ma Silvestri blocca senza problemi. Al rimo svarione della difesa rosanero arriva il vantaggio della Sampdoria: Nikolaou sbaglia l’intervento in area di rigore e Tutino non lascia scampo a Desplanches. Nel recupero il Palermo trova il pari meritato con una gran conclusione a giro da parte del calciatore Di Francesco

