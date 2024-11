Nella notte in in via 25 Aprile a Cogorno si è rovesciato un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’abitacolo, il medeico del 118 e i militi della Croce Rossa di Cogorno. L’uomo alla guida è uscito incolume ed ha rifiutato il trasferimento al pronto soccorso. I carabinieri eseguiranno quanto necessario per stabilire le cause del ribaltamento.

