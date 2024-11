Ordigni bellici nell’ex Caserma Gavoglio, arriva l’esercito: quattro giorni di bonifiche

Genova. Saranno quattro i giorni necessari per completare la bonifica all’interno dell’ex Caserma Gavoglio, per asportare gli ordigni bellici conservati all’interno del grande complesso militare. Per completare le operazioni arriveranno gli specialisti: attesi gli artificieri del 32° Genio Guastatori di Fossano, che si occuperanno della rimozione definitiva delle bombe.

Si tratta di quattro proiettili da artiglieria italiana risalenti al periodo di attività del sito, fino ad oggi custoditi all’interno dei spazi dell’ex caserma da anni oggetto di un articolato progetto di rigenerazione urbana. Gli ordigni, un tempo conservati anche in spazi esterni e colorati, sono stati rimossi in precedenza e messi in sicurezza dai tecnici della Drafinsub di Genova, impegnati nelle operazioni di controllo e bonifica dell’area e che hanno poi attivato le procedure di rito.

