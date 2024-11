Portofino da Oscar. Un anno d’oro: dieci case, supermercato e telemedicina

Per Portofino il 2024 segna un anno da Oscar. Non certo per le presenze vip o dei turisti, ma per tre traguardi raggiunti a favore dei residenti e contro il decremento della popolazione. La giunta e la maggioranza guidata dal sindaco Matteo Viacava ha raggiunto, con risorse proprie, due importanti traguardi: migliorare le condizioni di vita dei residenti e aumentarne il numero.

Il Comune ha comprato da Arte diversi appartamenti, il rogito per gli ultimi due sarà firmato a giorni; in totale sono una decina e li assegnerà, tramite gara, a persone che abbiano i requisiti e la volontà di trasferirsi nel Borgo, invogliati da affitti abbordabilissimi. Questo è uno dei passi per cercare di ripopolare Portofino.

