Promozione, la Carcarese soffre ma batte la Superba, Battistel: “Per vincere si passa anche da queste cose”

Genova. Quella del “Felice Ceravolo” contro la Superba è stata una partita per cuori forti. Lo sa bene il tecnico della Carcarese, Michele Battistel, intervenuto ai microfoni ufficiali del club dopo il successo per 2-3. “Tre punti sudati – dichiara infatti il mister -, su un campo difficile contro una squadra tosta. Ce li siamo portati a casa con la giusta dose di cattiveria e di sofferenza. Si deve passare anche da questo per portare a casa un ottimo traguardo“. E in questo momento i biancorossi sono i più vicini a questo traguardo. Infatti i valbormidesi hanno 25 punti in classifica e guidano il campionato, con quattro lunghezze di vantaggio sulla Sampierdarenese.

Non è stata però una partita semplice. Anzi, senza il rigore di Brovida in pieno recupero oggi la Carcarese avrebbe perso due punti importanti. I biancorossi hanno trovato solo nel finale la chiave per vincere il match. “Ogni partita è difficile – commenta Battistel -. Oggi abbiamo trovato una squadra brava in ripartenza con attaccanti forti, noi siamo stati bravi a limitarli”.

