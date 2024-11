Rigassificatore, allarme da Bergeggi: “In un anno milioni di miliardi di litri d’acqua con plancton, uova di molluschi e piccoli pesci senza vita”

Bergeggi. Nuovi dubbi sull’eventualità di posizionare la nave rigassificatrice nel nostro mare. Questa volta arrivano da Davide Virzì, direttore dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, e riguardano l’aspetto prettamente ambientale della vicenda. Virzì è molto attento a pesare le parole nell’illustrare aspetti scientifici in larga parte mai esplorati. Una cautela che non fa altro che aumentare l’autorevolezza di questa testimonianza.

Dice Virzì: “La rimozione della biomassa è l’aspetto più preoccupante. Si dice infatti che il rigassificatore assorba 18 milioni di litri d’acqua all’ora, che contengono uova di molluschi e piccoli pesci, plancton e così via, che dopo il processo vengono scaricati in mare senza vita dopo il trattamento con il cloro. Parliamo, in un anno, di milioni di miliardi di litri. La nave è a soli cinque chilometri dall’area protetta, una situazione così delicata dal punto di vista ambientale e così diversa, ad esempio, da quella di Livorno”.

» leggi tutto su www.ivg.it