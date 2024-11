Road to Summer 2025: giornata formativa gratuita con gli operatori turistici lunigianesi e Titanka

Tornano le giornate formative proposte dall’ Associazione Operatori Turistici della LunigianaVisitLunigiana.it, in collaborazione con aziende leader nel settore della promozione turistica. L’appuntamento è per martedì 3 dicembre alle 14 presso Cà del Moro Resort a Pontremoli. L’obiettivo del corso organizzato insieme a Titanka sarà prepararsi alla nuova stagione ottimizzando il potenziale della propria struttura ricettiva. In particolare sarà un’occasione per approfondire importanti tematiche come imparare ad impostare il proprio piano di marketing partendo dall’analisi dei dati, conoscere casi studio di successo e tecniche concrete per aumentare le tue vendite diretta sfruttare le potenzialità del web per essere presenti nel posto giusto e al momento giusto e conoscere opportunità e vantaggi esclusivi gli operatori e le loro strutture ricettive.

Durante il pomeriggio saranno presenti anche i webmaster di VisitLunigiana.it sia per consulenze sui propri siti web sia per aggiornare o creare la scheda della struttura su VisitLunigiana in vista del progetto di rigenerazione di comunità “La Comunità del Turismo Lento” realizzato in collaborazione con Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, CAI Lunigiana, Unione dei Comuni ed Istituto Valorizzazione Castelli. Per partecipare a questa importante opportunità offerta dall’associazione è necessario iscriversi online cliccando su https://www.titanka.com/road-to-summer-lunigiana

