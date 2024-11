Sampdoria, Sottil vede positivo dopo Palermo: “Fatto anche del buon calcio, questo è lo spirito”

Palermo. Non è stata la prova migliore a livello di proposta offensiva, ma il tecnico della Sampdoria Andrea Sottil vuole sottolineare gli aspetti positivi che si porta a casa dal punto conquistato contro il Palermo

“Devo fare i complimenti ai ragazzi. Volevamo interrompere il trend di queste due sconfitte. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima contro una squadra forte in uno stadio insidioso – ha dichiarato ai microfoni del club -. Nonostante le difficoltà, tra l’infortunio di Romagnoli e i meccanismi non perfetti per il cambio di modulo, i ragazzi hanno interpretato bene la partita: sono stati corti, hanno lottato facendo un ottima fase difendente. Abbiamo fatto un buon calcio, sicuramente sappiamo che dobbiamo crescere e migliorare e abbiamo le qualità per farlo. Mi è piaciuto lo spirito di venire qui per imporre il nostro gioco”.

