‘Santa’-Rapallo-Chiavari: su 40 conducenti controlloati, 6 avevano bevuto in eccesso

Da Comunicazione Carabinieri comando provinciale di Genova

Nel Levante, in particolare a Rapallo, Santa Margherita Ligure e Chiavari, sono stati effettuati nella

tarda serata/nottata numerosi posti di controllo per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”.

40 conducenti di autovetture sono stati sottoposti ad alcoltest, 6 dei quali sono risultati avere un

tasso alcolemico nettamente superiore a quello consentito per legge, per cui sono stati denunciati

per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Le patenti di guida sono state ritirate. Nei confronti dei denunciati vige il principio della presunzione di innocenza.

