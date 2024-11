Serie D. La Cairese perde a Voghera e non riesce ad ingranare con Nappi

Vogherese. Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Cairese, un netto 3-0 contro la Vogherese con doppietta di Monza nel primo tempo e Zito a poco dall’inizio del secondo che chiude il match.

Dall’arrivo di Nappi in panchina, chiamato per risollevare il club dal non brillante inizio di campionato, i gialloblù devono ancora trovare i primi tre punti con il romano. Prime tre partite e tre pareggi, ora arrivano due sconfitte consecutive. Il dato più allarmante per questa squadra è il poco apporto in zona gol. Solamente una rete in cinque partite, cinque invece le reti subite nelle ultime due.

» leggi tutto su www.ivg.it