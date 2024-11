Violenza contro le donne: i Carabinieri sempre in prima linea

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Ogni giorno, l’Arma dei Carabinieri è in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne e le

iniziative intraprese sono tutte accomunate dal dire fermamente “No!” a qualsiasi forma di

comportamento violento o discriminante – sia fisico che psicologico.

La diffusione di materiale informativo, di locandine e video sui principali canali social dell’Arma,

oltre alle numerose interviste di Carabinieri particolarmente impegnati nella specifica attività,

rappresentano strumenti utili a incoraggiare le vittime affinché denuncino ciò che subiscono.

In tale prospettiva, sono stati realizzati uno spot con la partecipazione del famoso presentatore

televisivo Carlo Conti, nonché un videomessaggio a cura di personale dell’Arma, che invitano le

donne a “fare il primo passo”, evidenziando l’esistenza, a sostegno delle vittime, di misure di natura

legale, nonché di supporto psicologico, lavorativo ed economico.

Un altro pilastro della campagna è il coinvolgimento delle scuole e delle comunità, come avvenuto

a Genova. I Carabinieri hanno organizzato incontri informativi per sensibilizzare i giovani sul

delicato tema e per promuovere una rinnovata concezione della donna, che ne rispetti la dignità,

valorizzandone le risorse, così superando in definitiva quel retaggio culturale che l’ha vista

storicamente in posizione di disuguaglianza.

Inoltre, sul sito www.carabinieri.it, è stata dedicata un’intera sezione al “codice rosso”, che offre

informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela delle vittime, mettendo a disposizione un test

di autovalutazione, denominato “Violenzametro”, che rileva il livello di violenza subita in un

rapporto di coppia (http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso/codice-rosso).

In un quadro sociale e normativo in continua evoluzione, l’Arma ha avviato da tempo progetti

finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

Infatti, nel 2009, è stata istituita la Sezione Atti Persecutori, collocata nell’ambito del Reparto

Analisi Criminologiche (R.A.C.) del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche

(Ra.C.I.S.), per svolgere studi e analisi del fenomeno e delineare strategie di prevenzione e di

contrasto aderenti, aggiornate ed efficaci. La Sezione viene tempestivamente informata di ogni

evento significativo che accade sull’intero territorio nazionale, per approfondire gli aspetti psicocriminologici, anche nella prospettiva di analisi dei fattori di rischio e di elaborazione di strategie

operative.

È una unità di punta, che si compone di personale con peculiari competenze scientifiche e

psicologiche, cui si affiancano anche investigatori, per portare, all’interno di tale struttura di

eccellenza, l’esperienza maturata direttamente sul campo.

