25 novembre, alle poste di Piazza Verdi cartelloni, mostra e numero anti violenza in evidenza

Oggi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’ufficio postale di Piazza Verdi, in collaborazione con Amnesty International, ha dato vita a un’iniziativa filatelica dedicata alla ricorrenza. In particolare, nell’ufficio è stata aperta una postazione extra sportello dove è stato esposto il materiale di Poste Italiane inerente la Fiornata (folder, cartoline e francobolli) e vicino a questa postazione e nella stanza successiva è stata esposta parte della mostra di Amnesty International (presenti in loco per tutta la giornata i volontari dell’associazione) denominata “Come eri vestita?”, progetto che nasce dall’idea di due docenti universitarie statunitensi con lo scopo di suscitare consapevolezza sul fatto che non è l’abito che si indossa che causa una violenza sessuale. La mostra consiste nell’esposizione di alcuni abiti indossati da manichini o appesi; a fianco ad ogni abito, una didascalia con un racconto ad esso legato. Sono stati inoltre esposti due cartelloni, realizzati dalle dipendenti dell’ufficio postale, a memoria di tutte le donne uccise durante questo ultimo anno. Nelle aree vicine agli sportelli inoltre è stato esposto il cartello del numero di telefono 1522, dedicato alle vittime di violenza.

