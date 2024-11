Aurelia bis, prosegue lo sciopero dei lavoratori: “Ad oltranza fino alla convocazione del prefetto”

Savona. “Oggi l’assemblea dei lavoratori dell’Aurelia Bis di Savona ha deciso di proseguire lo sciopero”. Lo dice Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria. Una settimana fa il presidio degli operai in attesa dello stipendio da settembre davanti al cantiere a Grana.

“Gli stipendi – spiega Tafaria – sono stati pagati nei confronti dei lavoratori ma ICI non ha saldato ancora le pendenze dovute nei confronti della Cassa Edile: questo è un problema per molteplici motivi, cosi i lavoratori rischiano di non percepire la gratifica natalizia dalla Cassa Edile”.

