Bucci: “I tecnici della sanità? Solo uno riceverà lo stipendio”. Natale (PD): “Ennesimo caos a danno dei cittadini”

Liguria. Ci sarà “solo una persona che riceve lo stipendio” nel pool di esperti che si occuperanno della sanità ligure sotto la giunta Bucci. “Tutti gli altri sono incarichi gratuiti“. A precisarlo oggi è il presidente della Regione a margine dell’apertura della Genova Smart Week, evento al quale ha partecipato ancora con la doppia veste di sindaco e governatore.

Domani (martedì) sarà una giornata cruciale per l’apertura della nuova fase politica. In via Fieschi si riunirà per la prima volta il nuovo Consiglio regionale che avrà principalmente due funzioni: l’elezione del presidente dell’assemblea (salvo sorprese sarà Stefano Balleari di Fratelli d’Italia) e il giuramento di Marco Bucci in qualità di presidente. Entro dieci giorni il nuovo governatore dovrà presentare al consiglio la sua giunta – resa nota la settimana scorsa e nei fatti già operativa – e il relativo programma di governo.

