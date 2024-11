Da La Bottega del Nonno

Giovedì 28 novembre alle ore 20.45 La Bottega del Nonno Camogli ospiterà la Dr.ssa Luciana Cursio (Psicologa ) e il Dr. Enrico Bianchini (Dermatologo ) che ci rspiegheranno l’arte come non l’abbiamo mai vista, emozioni e malattie raffigurate nei quadri famosi e raccontate dal punto di vista medico in un evento unico dal titolo “Arte, Emozioni e malattie”.

