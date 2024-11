Camogli: legale incaricato dalla vecchia giunta, chiede pagamento della parcella

Il Consiglio comunale di Camogli ha discusso alcune pratiche concernenti variazioni di bilancio. Una di queste riguardava la parcella chiesta al Comune da un legale cui la giunta Olivari, quasi a scadenza mandato, aveva affidato una pratica relativa ai risarcimenti per il crollo dei loculi a mare; gli uffici però non avevano fatto seguiore alla decsione della giunta nessuna determina; “Pippo” Maggioni ha votato contro la pratica giudicata illegittima in quanto l’attuale amministrazione non è rimasta soddisfatta dell’intervento del legale e non esiste alcuna relazione per capire se il suo lavoro sia stato utile o meno al Comune; al momento del voto il consigliere Claudio Pompei ha lasciato l’aula; Mannucci e Antonucci si sono astenuti.

Il Consiglio ha preso atto che il segretario generale dottoressa Sabina Desiderato, ha lasciato il Comune di Casarza Ligure per effettuare servizio in quello di Finale Ligure, pur continuando ad espletare il suo compito a Camogli; il consiglio ha quindi approvato il conseguente scioglimento della convenzione col Comune di Casarza per sottoscrivere quella con Finale. Tra le pratiche, una positiva novità per Camogli, l’approvazione del regolamento per l’istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi.

