Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco di Genova

Questa mattina, su richiesta della Procura, i Vigili del Fuoco sono impegnati con il personale NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per effettuare dei rilevamenti sulla palazzina colpita da un incendio in via Martiri della Liberazione a Chiavari.

» leggi tutto su www.levantenews.it