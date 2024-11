Chiavari, sopralluogo con i droni al tetto distrutto da un incendio

Chiavari. Questa mattina, su richiesta della procura, i vigili del fuoco sono impegnati con il personale Nbcr per effettuare alcuni rilevamenti sulla palazzina colpita da un incendio in via Martiri della liberazione a Chiavari.

Per fornire una più ampia e completa possibile panoramica dei luoghi colpiti, attualmente inaccessibili da operatori, il nucleo Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto dei vigili del fuoco, sta effettuando le riprese foto/video con i droni, riprese che saranno utili a rilevare informazioni di formazione e sviluppo del rogo stesso.

