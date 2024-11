Genova Parcheggi si trasferisce nella vecchia scuola di corso Torino: “Nuova sede a marzo 2026”

Genova. Svolta in arrivo per il vecchio asilo della Foce, immobile abbandonato da anni nel tratto terminale di corso Torino verso il mare. La palazzina sarà acquistata da Genova Parcheggi che la trasformerà nella nuova sede aziendale. Quella attuale in viale Brigate Partigiane, infatti, verrà demolita per costruire l’uscita del tunnel subportuale che sbucherà proprio in quel punto dopo aver sottopassato la collina di Carignano.

Ad annunciare la novità è stato oggi Claudio Gavazzi, direttore generale della partecipata, durante una commissione consiliare a Tursi dedicata al bilancio delle aziende comunali. “Oggi disponiamo di 2.200 metri quadrati e paghiamo un canone annuale di 330mila euro per l’affitto ad Aci, che aveva costituito Genova Parcheggi nel 1995 insieme al Comune. Ma questa sede dovrà essere espropriata, quindi abbiamo aperto un bando pubblico per trovare la soluzione migliore”.

