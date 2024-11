Gruppo Antonini, varata piattaforma per estrazione gas da 2.600 tonnellate

Varato nello stabilimento del Gruppo Antonini al Muggiano la piattaforma off-shore Maboqueiro, destinata all’estrazione di gas dall’omonimo giacimento, in Angola. Si tratta della più grande e pesante (2.600 tonnellate) piattaforma mai realizzata dal gruppo, attivo da oltre 80 anni nel settore oil & gas. Al varo, tenutosi venerdì scorso, hanno presenziato più figure istituzionali, tra cui l’assessore del capoluogo Patrizia Saccone e il vice sindaco di Lerici Marco Russo, e del mondo accademico dell’Università di Genova. “L’imponente struttura rappresenta un risultato straordinario per il gruppo e segna il primo progetto Epc – Engineering, Procurement, Construction – eseguito per Azule Energy, società partecipata da Eni e uno dei principali attori nel settore Oil & Gas del Paese”, sottolineano da Antonini.

Il progetto Maboqueiro Epc è parte del progetto Angola Ngc (New Gas Consortium) destinato all’estrazione di gas condensato da due giacimenti chiamati Quiluma e Maboqueiro, caratterizzati da più strati contenenti gas e condensato, con un piano di sviluppo che prevede la realizzazione di due piattaforme, un nuovo impianto di ricezione e trattamento del gas a terra, e le condotte per il trasporto dei materiali estratti. L’avvio della produzione è previsto per il 2026, con una capacità stimata di 330 milioni di piedi cubi di gas al giorno, pari a circa 4 miliardi di metri cubi all’anno.

