Il Comitato della Resistenza ricorda la partigiana Irma “Anty” Marchiani

Il 26 novembre prossimo è l’80° anniversario della morte della partigiana Irma Marchiani, Medaglia d’oro al Valor Militare. Irma, nata a Firenze, si trasferì all’età di quattro anni alla Spezia, dove crebbe in una famiglia di antifascisti: il padre, ferroviere, con un pretesto fu licenziato per le sue idee politiche nel 1923, un fratello fu tra gli organizzatori del “Soccorso rosso”. Di salute cagionevole, si recava spesso nell’Appennino modenese, che conosceva bene. Era ricamatrice, modista e pittrice. Quando arrivò l’armistizio non esitò a entrare nella Resistenza nel modenese, prima come staffetta, poi come partigiana, infine vicecomandante del battaglione “Matteotti” della divisione “Modena”. Il suo nome di battaglia era “Anty”. Partecipò alla grande battaglia di Montefiorino, fu catturata mentre tentava di ricoverare in ospedale un compagno ferito, fu seviziata e condannata alla deportazione, riuscì a fuggire e a riprendere la lotta armata, fino alla nuova cattura l’11 novembre 1944. Fu processata e fucilata il 26 novembre a Pavullo nel Frignano. Due sue lettere, a firma “Paggetto”, sono nel libro “Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana”. Nella prima “Anty” scrisse al fratello Piero: “Sono una creatura d’azione, il mio spirito ha bisogno di spaziare, ma sono tutti ideali alti e belli”.

Nell’ultima lettera, alla sorella, dalla prigione di Pavullo, il 26 novembre 1944, Irma scrisse:

