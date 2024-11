Il Palermo cerca la svolta contro lo Spezia: “Crederci, dobbiamo recuperare punti”

“La squadra molto bene oggi. Dobbiamo continuare, lavorare, crederci e ci toglieremo delle soddisfazioni nelle prossime partite. Dobbiamo recuperare punti che non abbiamo fatto prima, un po’ per demerito nostro e un po’ per sfortuna”. Sono le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, al termine del pareggio casalingo per 1-1 contro la Sampdoria che inaugura la doppietta ligure di impegni al Barbera. Domenica arriva lo Spezia di Luca D’Angelo. “Lo Spezia sta facendo qualcosa di straordinario: non ha mai perso, prende pochi gol, pericolosa su palla inattiva. Compimenti per il loro cammino, non mi sorprendono perché hanno dei valori. Sarà stimolante affrontare una partita del genere”.

“Sarà una partita difficile, dovremo cercare di dare tutto per portare a casa il risultato. Fare quello che non siamo riusciti a fare in questo ultimo periodo in casa: vincere – gli fa eco Federico Di Francesco -. Sarà una partita importante contro lo Spezia. Da parte nostra vogliamo vincere in casa e speriamo di poter gioire presto”.

