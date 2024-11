La giornata internazionale contro la violenza sulle donne chiude con il corteo di Non una di meno: “Guerra e patriarcato sono connessi”

“Disarmiamo il patriarcato” questo il messaggio lanciato nel corteo organizzato da Non una di meno che chiude idealmente una giornata dedicata alla difesa della donna. Il concetto di violenza è troppo esteso e quasi impossibile da riassumere perché nel tempo ha assunto forme sempre diverse, si è insidiato ovunque.

Puntuale come ogni anno, Non una di meno ha organizzato il corteo partendo da Piazza Brin per poi raggiungere Piazza Mentana. “Noi vediamo una forte connessione tra la violenza di genere, contro le donne e la guerra in genere. Secondo noi, la guerra è l’espressione della società maschilista e patriarcale, ‘da uomini’. In questo periodo di guerre in tutto il mondo e ci sentiamo di dover dire qualcosa”. Non una di meno però non perde di vista la violenza di genere: “che resta il nostro tema di base, però è evidente che non si possa parlare di una cosa sola in una società così complessa. Tutto è connesso e noi ne siamo fermamente convinte, quindi è importante anche parlare di guerra”.

