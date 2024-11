“Una delle pagine più brutte che ho vissuto nel calcio. La partita filava liscia, una partita maschia e ben giocata da entrambe le squadra. 0 a 0 a fine primo tempo, senza cartellini. Nel secondo tempo uno show che è stato un’escalation di errori“.

Francesco Sanguineti, presidente della Veloce, si scaglia contro la direzione arbitrale di Andrea Rosso di Albenga. La partita è finita 3 a 2 per la Nolese ma per il numero uno granata il direttore di gara ha inciso in maniera decisiva.

» leggi tutto su www.ivg.it