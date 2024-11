Mele, due tentati furti in casa con i residenti all’interno. L’allarme del sindaco

Mele. “Tentativo di furto in abitazione, prestate la massima attenzione”. A diffondere la raccomandazione sui social è stato il sindaco di Mele, Mirco Ferrando, con un post in cui ha messo in guardi i residenti del piccolo borgo sulle alture del ponente genovese.

Ferrando, dalla (sempre molto attiva) pagina Facebook del Comune di Mele ha fatto sapere che sabato i ladri hanno provato a entrare in una villetta di via Gallinea, ma hanno desistito dopo avere scoperto che all’interno erano presenti i proprietari.

