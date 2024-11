Mercatino di San Nicola 2024, al via l’allestimento a Piccapietra: apertura il 30 novembre

Genova. Si inizia a respirare aria di Natale in città, e a sancire ufficialmente la partenza della “volata” festiva è l’allestimento dello storico mercatino di San Nicola, in piazza Piccapietra, che quest’anno compie 35 anni.

Lunedì mattina gli operai erano al lavoro per arrivare a sabato 30 novembre pronti per il taglio del nastro. Anche quest’anno, come ogni anno, il mercatino di San Nicola ospiterà gli stand di un centinaio di associazioni genovesi. Per la prima volta nella sua storia il mercatino non partirà a dicembre, ma prenderà il via l’ultimo giorno di novembre, per poi concludersi il 23 dicembre. Come ogni anno sarà anche l’occasione per portare avanti progetti di solidarietà, complice la possibilità, per le associazioni di volontariato, di alternarsi tra i banchi per raccogliere fondi. La stessa associazione che organizza il mercatino, inoltre, si occupa di finanziare alcuni progetti selezionati.

