Mercoledì in mediateca la presentazione della nuova rivista scientifica ligure “Disagio sociale, devianza e criminalità”

Sarà presentata mercoledì 27 novembre alle 16.30 nell’auditorium della Mediateca regionale di Via Firenze 37 la nuova rivista scientifica “Disagio sociale, devianza e criminalità” pubblicata dalla ligure PM edizioni. La direzione scientifica di Stefano Padovano, criminologo dell’Università di Genova, intende tematizzare le questioni cruciali che attraversano la ricerca teorica e il lavoro sul campo. L’incontro, promosso da Leali a Spezia, intende approfondire il bisogno di studi e risultanze sui temi della devianza urbana e sociale, della criminalità comune, delle dinamiche relative ad autori e vittime dei reati, del lavoro sociale di educatori professionali, assistenti sociali, terapeuti di ogni ordine e grado, fino allo studio degli allarmi sociali indotti dai fenomeni che generano o permeano dalle attuali trasformazioni sociali.

La rivista intende fornire uno strumento efficace per la formazione, l’aggiornamento e la capacità di analisi di larga parte degli operatori sociali, addetti ai lavori, studiosi e cultori delle tematiche evidenziate. Una rivista che si avvale e si rivolge alla comunità scientifica, ma anche al vasto arcipelago di professionisti. Lo scopo di Disagio, devianza e criminalità è quello di esprimere e sostenere un punto specifico di approfondimento per tutti gli addetti ai lavori: sociologi vicini all’area giuridico-penale, criminologi sociali, educatori professionali, terapeuti individuali e di gruppo, mediatori dei conflitti, operatori del Terzo Settore. Dal campo delle dipendenze, a quelli dell’esecuzione penale, passando per le forme di disagio sociale e mentale. All’incontro parteciperà Massimo Conti, dell’Agenzia Codici di Milano, che ha curato la voce “Lavoro Sociale”.

Nelle vesti di moderatore sarà presente Roberto Centi consigliere regionale uscente, nonché consigliere comunale della Spezia e capogruppo di Leali a Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com