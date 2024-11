Numero anti violenza, Cisl Liguria: “Chiamate in aumento, donne hanno preso coraggio”

“5 anni dalla legge 69/2019 Codice Rosso, cosa è cambiato ?”: questo il tema dell’incontro organizzato da Cisl Liguria e Fnp – Federazione dei pensionati Liguria con le operatrici del Centro Antiviolenza CIF, tenutosi oggi pomeriggio. Un’iniziativa nel corso della quale sono stati illustrati alcuni numeri pubblicati oggi dall’Istat relativi alle richieste di aiuto al numero gratuito anti violenza 1522 nei primi nove mesi del 2024: in Liguria le chiamate sono aumentate da 429 a 717, in particolare quelle di donne vittime di violenza da 156 a 279. “Sono dati che ci devono far riflettere seriamente – dichiara in una nota Paola Bavoso, segretaria regionale Cisl Liguria-. C’è un significato chiaro: le donne che subiscono atteggiamenti di molestie, stalking e violenza anche piscologica hanno preso coraggio e incominciamo a utilizzare il 1522 per denunciare quanto stanno subendo. C’è maggiore forza finalmente per far conoscere realtà di fortissimo disagio e difficoltà. Dall’altra parte c’è una cifra drammatica, praticamente raddoppiata in 9 mesi: sono 279 le donne che hanno dichiarato di aver subito violenza, praticamente una al giorno. Quel fenomeno di immersione che non si riusciva a tirare fuori si sta sbriciolando e questo vuol dire che c’è maggiore consapevolezza e meno paura nel denunciare le violenze. Dobbiamo lavorare affinché la denuncia attraverso i centri antiviolenza e le forze dell’ordine sia il primo strumento di queste donne che vivono situazioni drammatiche”.

