Politica: Chiara Lastrico, segretaria provinciale di Azione; Pisani nell’Anci

Dall’ufficio stampa del direttivo di Genova in Azione

Il Direttivo Provinciale di Genova in Azione ha eletto all’unanimità Chiara Lastrico già vice segretaria : Con la nomina di Chiara il partito provinciale continua il suo percorso che , a partire dalla campagna di tesseramento , andrà spedito verso la definizione di una proposta programmatica per le prossime elezioni comunali di Genova identificando il candidato che ne diventerà l’interprete .

Auguriamo a Chiara Lastrico un buon lavoro certi che la sua capacità e concretezza aiuterà Azione a crescere a Genova e in tutta la Città Metropolitana. Proprio in questi giorni Gabriele Pisani sindaco di Leivi, è stato nominato infatti membro del Consiglio Nazionale ANCI. Anche a lui un augurio vivissimo di un buon lavoro.

