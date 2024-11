Ponte di via Falcinello: “Demolizione fra dicembre e gennaio”

Dopo il completamento dei tracciati, le opere di fondazione del nuovo ponte di via Falcinello prenderanno il via questa settimana. Non la demolizione vera e propria che, come precisa l’Amministrazione comunale: “è prevista tra dicembre e gennaio, al termine delle opere di fondazione, comunque entro febbraio”. Amministrazione che prosegue: “Il nuovo percorso pedonale tra via Cisa e via Falcinello, che per chi abita nell’area è addirittura più breve per arrivare in centro città rispetto a fare il ponte, è stato autorizzato dal proprietario, già pulito e la ditta incaricata sta cominciando la messa in posa dell’illuminazione del materiale utile al camminamento. Ricordiamo che sulla viabilità è stato istituito il senso unico su via Paradiso, permesso l’accesso veicolare sul viale alfieri dalla via Cisa, per la cittadinanza a mobilità ridotta è stato istituito un servizio gratuito con mobilità direttamente da casa, per tutti gli altri utenti il servizio ATC è gratuito con navetta che fa fermata straordinaria direttamente in via Villefranche”. Il nuovo ponte di via Falcinello, nel cronoprogramma della ditta appaltatrice, dovrebbe quindi essere consegnato alla cittadinanza entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di spostamento dei sottoservizi, che erano responsabilità dei gestori terzi. Salvo naturalmente imprevisti. “Si tratta di un’opera molto importante ed essenziale per abbattere il rischio idraulico dell’area. Abbiamo chiesto – conclude l’assessore Borrini – sin da subito alla ditta appaltatrice, per gli aspetti di sua competenza, di accelerare se possibile ogni fase del cantiere per consegnare la nuova infrastruttura alla cittadinanza”.

