Portofino: chiesta revoca del divieto di accesso delle mountain bike nel Parco

A nome, per conto e per incarico dell’associazione Portofino Bike, guide del Monte di Portofino, alla luce del noto divieto di accesso alle mountain bike, del Direttore dell’Ente Parco di Portofino, ho richiesto, con istanza protocollata, intervento del Sindaco ai sensi dell’art. 11 bis della Legge regionale, al fine di ripristinare la pratica della mountain bike, anche alla luce dell’analisi del geologo Dott. Rizzi (fra l’altro di autorevole fama), considerato che la quasi totalità dei tracciati esistenti sono ricadenti sui mappali siti nel Comune di Santa Margherita Ligure e di proprietà dello stesso Comune.

Tali attività interrotte hanno ricadute negative turistiche, locali ed economiche per il paese.

Ho depositato “l’analisi circa le ripercussioni sull’ambiente delle attività ciclistiche nell’ambito dell’area Parco Portofino” del Geologo Dott. Giovanni Rizzi che allego.

“I sentieri interessati dal passaggio delle biciclette sportive nella generalità dei casi non denunciano situazioni di evidente dissesto idrogeologico”

“Nel corso del sopralluogo si sono osservati segni di interventi forestali pregressi che per gli accessi di mezzi, anche pesanti, hanno alterato la superficie di alcune zone”.

