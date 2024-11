Progetto “Riprendiamoci il futuro” a Loano, attivo il nuovo spazio di coworking della biblioteca civica

Loano. E’ operativo da lunedì 18 novembre il nuovo spazio di coworking allestito presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Loano.

Lo scorso anno il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato al Comune di Loano un contributo da 112 mila euro per finanziare il progetto “Riprendiamoci il futuro” presentato dal Comune in risposta al bando “Giovani in Biblioteca”. “Riprendiamoci il futuro” è un progetto ideato ed elaborato dal Comune di Loano con il parternariato di alcune delle associazioni che fanno parte del Patto per la lettura: Yepp Italia, all’Aps #cosavuoichetilegga, Dopodomani Onlus e Lodanum e si ispira all’idea di una biblioteca che sia spazio d’aggregazione e incubatore di attività multidisciplinari, capace di attrarre giovani di età diversa e con interessi diversi. Un luogo in cui i giovani si incontrano per studiare, per sperimentare nuovi linguaggi comunicativi, esprimere la propria creatività, coltivare passioni, partecipare a percorsi di cittadinanza attiva attraverso la progettazione partecipata di azioni rivolte alla comunità giovanile. Un luogo in cui i giovani possono trovare strumenti utili allo sviluppo delle loro idee e una vivacità culturale capace di nutrire progettualità.

