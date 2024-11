Rogo di auto e camper nella notte a Bolzaneto, si cerca il piromane

Genova. Potrebbe essere la stessa mano ad avere appiccato un rogo di auto nel quale sono stati distrutti diversi mezzi, nella serata di domenica 24 novembre, poco prima della mezzanotte, nella zona del centro commerciale L’Aquilone, a Bolzaneto, in Valpolcevera.

Gli incendi, evidentemente dolosi, hanno interessato sei auto parcheggiate in un’area di sosta, non vicino alle case per fortuna, e poi un camper, parcheggiato in via Roimarone. Il fuoco è stato appiccato nel giro di pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

» leggi tutto su www.genova24.it