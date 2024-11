Sarzana si può: “Petizione per via Navonella neppure accolta e in via Fratta si costruisce. Altro che difesa del suolo”

“Vorremmo rivolgere una domanda semplice e diretta agli amministratori del Comune di Sarzana, in particolare ai componenti della Commissione Edilizia che hanno il compito di esprimersi in merito a progetti di piani regolatori e di eventuali varianti agli stessi nonché su qualsiasi progetto di interesse pubblico e sui progetti relativi alla costruzione, ricostruzione, ampliamento, riparazione o demolizione di edifici”. Inizia così l’intervento di Roberta Ambrosini per l’Associazione “Sarzana si può”, che prosegue: “La domanda è: a che serve che le Associazioni e i Comitati civici del territorio organizzino incontri pubblici con esperti di pianificazione territoriale, ambientalisti e urbanisti di chiara fama, in grado di suggerire un corretto percorso di sviluppo ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente, se nessuno li ascolta? Lo scopo di chi organizza è soprattutto quello di offrire a chi ci amministra un contributo alla conoscenza delle problematiche che affliggono il nostro territorio per perseguire lo sviluppo edilizio attraverso una pianificazione oculata delle costruzioni necessarie, privilegiando la riqualificazione dell’edificato senza ricorrere ad ulteriore cementificazione che, a detta degli esperti, renderebbe ancora più vulnerabile un territorio già fin troppo urbanizzato e provato dal dissesto idrogeologico”. Ambrosini aggiunge: “Perché questi incontri sono regolarmente disattesi dagli assessori del Comune di Sarzana? Perché a fronte di 1028 firme di cittadini, la petizione che chiede di fermare la speculazione edilizia nell’area verde di Navonella non viene neppure accolta per la discussione in Consiglio Comunale? Perché si concede il permesso a costruire ex novo un complesso di villette a schiera all’inizio di via Fratta, la via che sale alla Fortezza di Sarzanello, in un’area verde coltivata ad olivi intervenendo con una variante sul vecchio piano regolatore che classificava tale zona come vincolata e non edificabile? Ci scusiamo per le domande che da una sono diventate quattro, ma questo è indicativo di un rapporto poco collaborativo, per non dire poco democratico, di un’amministrazione nei confronti della cittadinanza. E se manca la collaborazione e mancano le risposte ai dubbi e alle richieste dei cittadini, come si fa in democrazia? Ed è la quinta domanda. Attendiamo le risposte”.

