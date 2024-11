Servizio disabili sui bus, il Cub: “Tranvieri lasciati soli a gestire le difficoltà”

Genova. “Sindacalmente abbiamo più volte sollevato il problema del trasporto di persone con disabilità motorie, purtroppo le nostre numerose denunce ad AMT Spa, Comune di Genova, Città Metropolitana, Regione Liguria e alla Consulta Regionale per i disabili, sono cadute nel vuoto”

Con queste parole Cub Trasporti Autoferrotranvieri Genova inizia il suo comunicato stampa in merito al servizio dedicato alle persone con disabilità, secondo il sindacato bisognoso di un corposo potenziamento: “Negli ultimi anni il trasporto pubblico locale ha subito notevoli cambiamenti o meglio, sono cambiate le modalità di utilizzo da parte dei cittadini, soprattutto nell’ extraurbano, dove sino a qualche anno fa’ era utilizzato prevalentemente da pendolari e studenti, mentre oggi, complice la gratuità del servizio (citypass) c’è un’ aumento esponenziale di utenti trasportati a fronte del quale l’azienda non ha saputo o voluto rispondere adeguatamente in termini di aumento della qualità del servizio con aumento di turni e di personale”.

