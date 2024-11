Si chiama “Terre del levante ligure Aps” ed è la neo-nata comunità del cibo e dell’agrobiodiversità

E’ nata a Brugnato per iniziativa di un gruppo di appassionati, produttori e hobbisti agricoli, titolari di piccole attività economiche, la Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità “Terre del Levante ligure” APS con sede alla Spezia. La nascita di un nuovo soggetto associativo, frutto di un confronto fra i promotori avviato fin dal 2023, trae alimento dalla legge nazionale 194 del 1° dicembre 2015 che stabilisce i principi per la istituzione di un sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. La Regione Liguria ha dato piena attuazione alla legge promuovendo tutta una serie di azioni volte a mettere al centro dell’intervento di soggetti pubblici e privati l’agricoltura con la ricerca e tutela di numerosi prodotti a rischio di estinzione. Non a caso il sistema nazionale coordinato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste prevede la creazione di un Anagrafe della biodiversità. Sono introdotte le figure degli agricoltori e degli allevatori custodi per la conservazione delle varietà diversamente condannate ad una perdita irreversibile ed è creata la rete nazionale della biodiversità che vede partecipi i territori e le strutture regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma.

