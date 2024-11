Simone Tartarini alza la Coppa Davis

La Coppa Davis tocca mani spezzine. Sono quelle di Simone Tartarini, allenatore di Lorenzo Musetti dai tempi in cui il tennista carrarese faceva i suoi primi passi presso il Circolo Tennis Spezia. Nel trionfo italiano di Malaga, il secondo di fila per il nostro movimento tennistico, c’era anche Tartarini che quest’anno festeggia i trent’anni da maestro nazionale.

“L’anno scorso non era con me, per entrambi la Davis vale ancora di più – ha detto di lui Musetti -. Anche quest’anno non sono stato partecipe in campo a livello di risultati, ma questa vittoria fa capire quanto il team faccia la differenza. L’amicizia è la forza che ci fa vincere”.

