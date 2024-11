Smart Week, inaugurato il Mobility Lab: intelligenza artificiale e tempo reale per la mobilità urbana

Genova. Sviluppare in modo condiviso innovazioni tecnologiche per una mobilità sempre più connessa ed efficiente, al servizio della comunità. Con questo obiettivo, con la collaborazione di Free to X e Movyon, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, è stato inaugurato il Mobility Lab, uno spazio innovativo di 400 mq dedicato a Smart Genova, programma con ambiti di intervento nella mobilità urbana e nella logistica delle merci promossi dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP). Un’iniziativa che renderà la città e l’infrastruttura portuale ligure il sistema di trasporto più evoluto d’Italia.

Il lancio di questa iniziativa è avvenuto in occasione dell’apertura della Genova Smart Week 2024. Situato nel cuore di Porto Antico, con circa 400 mq di superficie, il Mobility Lab accoglierà stakeholder pubblici e privati interessati al percorso innovativo intrapreso dalla città della Lanterna e dalle attività portuali e logistiche.

