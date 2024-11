Tresana Photo Marathon: ecco i nomi di tutti i premiati

Venerdì 22 novembre si è tenuta la premiazione della Tresana Photo Marathon svoltasi a ottobre durante la Sagra della Castagna con la collaborazione delle associazioni Atletico Tresana, Podenzana Volley e Le Mie Radici. Un evento organizzato per la promozione del territorio che il Gruppo Fotoamatori di Tresana, associazione che ha ideato e messo in piedi la sfida, ha come mission da anni. Quindi non solo un gruppo che si ritrova per la passione della fotografia, ma anche per l’amore che ha per la sua Lunigiana e che per questo vuole contribuire a esaltare, risaltare e promuovere. I temi sui quali si è sviluppata la gara erano quattro. La giuria composta dal presidente del Gruppo Fotoamatori Tresana Federico Spediacci, dall’assessore Federica Storti del Comune di Tresana e dal fotografo Alessandro Bruno, ha così decretato: per il primo e secondo tema, “Tresana” e “La Castagna”, il premio è andato a Kristian Furletti; per il terzo tema, “La forma dell’acqua”, il vincitore è stato Stefano Gussoni; Claudia Biagi ha vinto per il tema “Una storia di pietra”. Non sono mancate anche le menzioni speciali che sono andate a: Astrid De Simone per la “tecnica di lunga esposizione e composizione sfruttando le diagonali”; a Diego Mornelli per “Sguardi: una cornice di pietra che non blocca lo sguardo ma anzi lo convoglia verso orizzonti lontani”; a Niko Tonelli per “Autunno: castagne, ricci, funghi in un bosco, tutti gli elementi rappresentativi dell’autunno in un unico scatto”; ad Alessandro Fiorentini per “Kandinskij: un ottimo mix di colori e linee contrastate a formare quasi un dipinto astratto”. Vincitore assoluto della maratona fotografica Kristian Furletti. I vincitori hanno ricevuto gustosi premi del territorio, tra i quali i biscotti del Panificio Bianchini, il miele prodotto a Tresana da Manilo Antoniotti, la farina di castagne del mulino Rita Tomà e i salumi del Salumificio Marsili 54. «Davvero una bella iniziativa – ha commentato l’assessore Storti – che ha offerto la possibilità ai partecipanti di conoscere il territorio comunale, le frazioni e i suoi luoghi nascosti anche attraverso un’altra prospettiva.»

L’articolo Tresana Photo Marathon: ecco i nomi di tutti i premiati proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com