Violenza sulle donne: anche quelle schiavizzate o costrette a prostituirsi

Oggi, 25 novembre, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Femminicidi, stalking, violenze fisiche, psicologiche, verbali, economiche. La donna considerata come una proprietà; concetto radicato e alimentato nel tempo, ad esempio, dai testi di tante canzoni.

La violenza è quotidiana e purtroppo non limitata alle sole donne, ma a tutti i soggetti ritenuti deboli. Le forze dell’ordine dimostrano un particolare impegno. Ma ogni giorno ci sono uomini che violano il divieto di avvicinare le ex; le stesse misure tecniche come i “braccialetti” non garantiscono sicurezza.

