Amt, le precisazioni dell’azienda sul bilancio: “Nessun allarme e nessuna risorsa fantasma”

Genova. Nessuna “risorsa fantasma” nel bilancio di Amt. È quanto precisa l’azienda in una nota dopo la commissione consiliare di ieri pomeriggio a Palazzo Tursi che ha evidenziato numeri positivi in termini di passeggeri e abbonamenti, ma anche dubbi e incertezze sui conti della partecipata portati in aula dalla presidente Ilaria Gavuglio, messi in luce soprattutto dalla consigliera Cristina Lodi di Azione sulla base dei rilievi della società Deloitte.

“In merito ai 12 milioni relativi al contributo ambientale del Comune di Genova – spiega Amt in una nota – lo stesso collegio sindacale ha confermato, nella propria relazione, la corretta appostazione di tale credito nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 sulla base di due aspetti: il primo per analogia ai crediti Covid, nel rispetto dell’articolo 2423 del codice civile, e il secondo derivante dal completamento dell’iter amministrativo tra il Comune di Genova e l’azienda”.

