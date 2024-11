Andora, al via il progetto “Le parole che fanno male” per prevenire la violenza e la disparità di genere

Andora. Non dura solo il 25 novembre l’impegno del Comune di Andora contro la violenza sulle donne. Proseguirà fino all’8 marzo con un progetto articolato di prevenzione alla disparità di genere dal titolo “Le parole che fanno male”, promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali con la collaborazione dell’assessorato alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità. Annunciato ieri sera, con l’accensione della rotonda di Andora colorata di arancione, il progetto è pensato per i ragazzi e con i ragazzi che saranno parte attiva di una riflessione: analizzeranno le parole, le frasi piene di luoghi comuni, le superficiali definizioni di genere da cui possono germogliare disparità sociali o insicurezze che, in alcuni casi, possono sfociano in violenza fisica o psicologica.

Destinatari del laboratorio saranno le classi quinte delle scuole Primarie e gli studenti della Secondaria di Primo grado di Andora e Laigueglia. Il progetto è condiviso con i docenti e si avvale degli psicologici che hanno aderito all’iniziativa nell’ambito dei 15 giorni di attivismo promossi dallo Zonta Club International.

» leggi tutto su www.ivg.it