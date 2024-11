Bucci ha giurato in Consiglio regionale: “È l’inizio di un nuovo cammino per la Liguria”

Genova. “È l’inizio di un nuovo cammino per la nostra Regione”. Sono le prime parole di Marco Bucci, nuovo presidente della Liguria, poco prima del giuramento solenne in aula al termine della prima seduta del Consiglio regionale dopo le elezioni. “Emozionato? No, no”, aveva dichiarato con un sorriso a mezza bocca ai cronisti che lo attendevano nel transatlantico. E poi un aneddoto personale: “È il compleanno di mia moglie oggi. Stamattina mi sono pure dimenticato, però le ho mandato un WhatsApp, quindi insomma, qualcosa ho fatto. Stasera mi sa che dovrò riparare”.

Un appuntamento formale sulla carta, che invece ha registrato un episodio di tensione politica a pochi istanti dall’inizio dei lavori. Protagonisti i consiglieri di minoranza che sono arrivati in ritardo, lasciando i banchi dell’opposizione totalmente vuoti. “Una gran brutta figura”, sottolinea più volte il governatore parlando coi giornalisti al termine. Un altro piccolo caso si è aperto all’interno del centrodestra: Stefano Balleari di Fratelli d’Italia è stato eletto presidente come previsto, ma con un voto in meno rispetto a quelli totali della maggioranza.

» leggi tutto su www.genova24.it