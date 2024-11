Comune di Genova, al via la discussione sul bilancio: debito in calo a 972 milioni

Genova. Dopo le polemiche della vigilia, per la presentazione “a teatro”, è iniziato oggi con la relazione al consiglio comunale l’iter che porterà, probabilmente entro la pausa natalizia, all’approvazione del bilancio di previsione del Comune di Genova. Debito, investimenti, lavori pubblici, riscossione, tra i punti cardine esposti dal vicesindaco Pietro Piciocchi.

“Ho voluto sottolineare una gestione virtuosa della cassa e un piano di investimenti complessivo che tra piano triennale delle opere pubbliche in programma e interventi in corso vale ormai quasi due miliardi di euro con la molteplicità di cantieri che ne segue – dice Piciocchi – e poi vorrei far presente la riduzione del debito e il grande sforzo per sostenere comparti come le politiche sociali, la direzione scuola e la direzione cultura, contrariamente alla narrazione per cui la nostra amministrazione sarebbe distante da questi argomenti”.

